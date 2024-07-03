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Хоселу: думаю, Рюдигер не очень рад встрече с Испанией на стадии четвертьфинала Евро-2024

Хоселу: думаю, Рюдигер не очень рад встрече с Испанией на стадии четвертьфинала Евро-2024
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Нападающий сборной Испании Хоселу рассказал о встрече с немецким защитником Антонио Рюдигером в преддверии матча 1/4 финала чемпионата Европы с национальной командой Германии. Встреча состоится в пятницу, 5 июля. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я говорил с Рюдигером на днях. Думаю, что он не очень рад матчу с Испанией в четвертьфинале Евро», — сказал Хоселу на пресс-конференции.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, проиграв в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.

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