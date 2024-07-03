Тони Кроос назвал цель сборной Германии на Евро-2024

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос высказался о выходе своей национальной команды в четвертьфинал чемпионата Европы — 2024.

«Я считаю, что мы достигли минимальной цели. Не думаю, что наш турнирный путь до четвертьфинала можно назвать катастрофой. Конечно, мы поставили перед собой цель выиграть турнир. Наша мотивация — пройти гораздо дальше [чем четвертьфинал]. Мы убеждены, что можем это сделать», — сказал Тони Кроос на пресс-конференции.

Напомним, в четвертьфинале Евро-2024 Германия встретится со сборной Испании. Игра состоится в пятницу, 5 июля. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, проиграв в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.