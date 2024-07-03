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Бельгийский эксперт сравнил игрока сборной Нидерландов с Хосепом Гвардиолой

Бельгийский эксперт сравнил игрока сборной Нидерландов с Хосепом Гвардиолой
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Бельгийский эксперт, бывший футболист сборной Бельгии Александр Теклак сравнил игрока национальной команды Нидерландов Тейани Рейндерса с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

«У них есть некоторые сходства, определённо. Рейндерс является игроком с исключительным футбольным интеллектом», — приводит слова Теклака RTBF.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Напомним, накануне, 2 июля, состоялся матч 1/8 финала Евро-2024 между Румынией и Нидерландами. Игра проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступил Феликс Цвайер из Германии. На 20-й минуте счёт в матче открыл нападающий «оранжевых» Коди Гакпо. На 63-й минуте Гакпо забил второй гол в матче, однако он был отменён после вмешательства VAR. На 83-й минуте нападающий Дониэлл Мален укрепил преимущество «оранжевых». На 90+3-й минуте Мален оформил дубль. В итоге встреча завершилась победой Нидерландов со счётом 3:0.

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