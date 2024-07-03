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Кроос ответил на слова Хоселу о возможном завершении карьеры после игры Испания — Германия

Кроос ответил на слова Хоселу о возможном завершении карьеры после игры Испания — Германия
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Полузащитник сборной Германии Тони Кроос высказался о словах нападающего Испании Хоселу о последнем матче для немца в пятницу. 5 июля команды встретятся в 1/4 финала чемпионата Европы.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Хоселу сказал, что они хотят отправить меня на пенсию в пятницу? Это нормально, они хотят выиграть турнир. Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы этого не произошло. Они здесь, чтобы побеждать, мы здесь, чтобы побеждать. Посмотрим, что произойдёт в пятницу. Я знаю его, поэтому понимаю, что он имел в виду. Самое главное, что они не хотели, чтобы я завершал карьеру в Мадриде. Они мои друзья», — сказал Кроос на пресс-конференции.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, проиграв в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.

Сетка плей-офф Евро-2024
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