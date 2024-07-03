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УЕФА осудил действия стюардов, избивших болельщика на матче Португалия — Словения

УЕФА осудил действия стюардов, избивших болельщика на матче Португалия — Словения
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) осудил действия стюардов, которые избили болельщика на матче 1/8 финала чемпионата Европы 2024 года между сборными Португалии и Словении.

«УЕФА знает об инциденте между стюардами и болельщиком во время матча Португалия — Словения и осуждает любое насильственное поведение. Инцидент на видео сейчас является предметом полицейского расследования. Мы не можем давать дальнейшие комментарии до завершения расследования», — приводит слова неназванного представителя УЕФА журналист Дэн Роан в социальной сети X (ранее Twitter).

Календарь Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024

Напомним, матч между Словенией и Португалией прошёл в понедельник, 1 июля. Команды играли на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте (Германия). Основное и дополнительное время матча завершились вничью со счётом 0:0. Сборная Португалии одержала победу в серии пенальти со счётом 3:0. После матча появилось видео, на котором запечатлены моменты избиения болельщика стюардами. Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 0
3 : 0
Словения
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