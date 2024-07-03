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Непомнящий: грустно, что матч Испания — Германия пройдёт на стадии 1/4, а не в финале Евро

Непомнящий: грустно, что матч Испания — Германия пройдёт на стадии 1/4, а не в финале Евро
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Российский тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата Европы 2024 года Испания — Германия. Встреча состоится в пятницу, 5 июля. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мне грустно, что матч Испания — Германия пройдёт на стадии 1/4, а не в финале Евро. Я до чемпионата Европы считал Францию и Германию явными фаворитами, а Испанию ставил на третье место. Но сейчас испанцы превосходят все сборные по качеству игры, однако их не хватит на таком кураже. Что касается домашней поддержки сборной Германии, то Испанию поддержит сама игра. Испанцам без разницы, где играть. Этим они и сильны», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сетка плей-офф Евро-2024
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