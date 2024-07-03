Спортивный директор футбольной ассоциации Бельгии ответил на вопрос о будущем Тедеско

Спортивный директор футбольной ассоциации Бельгии Франк Веркотерен высказался о будущем главного тренера национальной команды Доменико Тедеско.

«Доменико подписал контракт до 2026 года, так что никаких вопросов об уходе нет. Ситуация ясна», — сказал Веркотерен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В понедельник, 1 июня, сборная Бельгии покинула Евро-2024, проиграв Франции в матче 1/8 финала со счётом 0:1.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, проиграв в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.