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Балахнин отметил тенденцию отсутствия молодых открытий на Евро-2024

Балахнин отметил тенденцию отсутствия молодых открытий на Евро-2024
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о тенденции отсутствия молодых открытий на чемпионате Европы. Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Матчи 1/4 финала запланированы на 5 и 6 июля.

«Предлагаю досмотреть Евро до конца, потому что может кто-то ещё вспыхнуть. Бывают такие вещи, когда в решающей стадии кто-то вспыхнет, станет героем, звездой турнира. Тем не менее мы можем говорить о такой тенденции, когда нет молодых открытий. Хотя есть хорошие ребята в Испании, Германии, Португалии. Этот чемпионат Европы показывает, что есть очень хорошая молодёжь. Они могут ещё зажечься», — приводит слова Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

Победителем прошлого чемпионата Европы стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, проиграв в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.

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