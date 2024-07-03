Игрок Румынии Марин — о матче с Нидерландами: мы хотели выйти в 1/4 финала Евро

Полузащитник сборной Румынии Рэзван Марин высказался по итогам матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Нидерландов.

«Мы разочарованы. Мы так хотели сыграть в четвертьфинале, но это оказалось невозможным. Первые 20 минут сложились для нас хорошо, но первый пропущенный гол и травма Могоса перевернули всё с ног на голову», — приводит слова Марина официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч 1/8 финала Евро-2024 между Румынией и Нидерландами состоялся накануне, 2 июля. Игра проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступил Феликс Цвайер из Германии. На 20-й минуте счёт в матче открыл нападающий «оранжевых» Коди Гакпо. На 63-й минуте Гакпо забил второй гол в матче, однако он был отменён после вмешательства VAR. На 83-й минуте нападающий Дониэлл Мален укрепил преимущество «оранжевых». На 90+3-й минуте Мален оформил дубль. В итоге встреча завершилась победой Нидерландов со счётом 3:0.