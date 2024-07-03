Таранов — о Мендесе: ЦСКА никогда не оставляет своих футболистов в беде

Бывший футболист ЦСКА Иван Таранов высказался о ситуации с полузащитником армейцев Виктором Мендесом, который не прибыл на летние сборы команды из-за судебного процесса в Чили.

«Что касается ситуации Виктора Мендеса, то тут надо добраться до истины. С одной стороны говорят одно, а с другой — другое, поэтому нужно догадываться, где находится правда.

Мендес — профессиональный футболист, у которого есть контракт. В связи с обстоятельствами алиментов у него есть причины, почему он не может вернуться в ЦСКА. Виктор позвонил и предупредил руководство клуба, который всегда пойдёт навстречу, ведь есть человеческие отношения. ЦСКА никогда не оставляет своих людей в стороне и беде. А если игрок просто занимается ерундой, то к нему будут применены санкции, которые прописаны в контракте», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.