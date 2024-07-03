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Алибеков: лучшие футболисты в РПЛ — ребята из «Зенита»

Алибеков: лучшие футболисты в РПЛ — ребята из «Зенита»
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Защитник махачкалинского «Динамо» Муталип Алибеков перечислил лучших футболистов Российской Премьер-Лиги на данный момент. Особенно он выделил игроков из «Зенита».

«Сложно прямо с ходу назвать. Наверное, ребята из «Зенита» – Вендел, Клаудиньо, Барриос. Глушенков очень хороший сезон провёл. Много в РПЛ сильных футболистов», – приводит слова Алибекова «РБ Спорт».

Напомним, лучшим футболистом Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 официально был признан нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин. Из футболистов «Зенита» награды заслужили лишь двое исполнителей — Дуглас Сантос был признан лучшим защитником РПЛ, а Матео Кассьерра стал лучшим бомбардиром. «Зенит» выиграл шестое чемпионство подряд.

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