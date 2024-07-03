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В Германии арестовали 19 турецких фанатов, один полицейский пострадал

В Германии арестовали 19 турецких фанатов, один полицейский пострадал
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19 человек были задержаны после того, как тысячи турецких болельщиков вышли на улицы Германии, чтобы отпраздновать выход своей команды в четвертьфинал Евро-2024. Об этом сообщил Daily Mail.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
02 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Австрия
Окончен
1 : 2
Турция
0:1 Демирал – 1'     0:2 Демирал – 59'     1:2 Грегорич – 66'    

В Гельзенкирхене в сторону полиции были направлены петарды и один полицейский был ранен.

Вчера, 2 июля, сборная Турции обыграла Австрию в матче 1/8 финала чемпионата Европы со счётом 2:1. В 1/4 финала Турция встретится с Нидерландами 6 июля.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, проиграв в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.

Сетка плей-офф Евро-2024
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