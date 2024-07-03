Камоцци: Миранчук легко найдёт другую команду в Серии А, его точно захотят подписать

Итальянский футбольный функционер Франко Камоцци отреагировал на слухи о том, что российский полузащитник Алексей Миранчук не входит в планы тренерского штаба «Аталанты». Ранее в СМИ также появились новости, что Миранчук может продолжить карьеру в США.

«Думаю, если «Аталанта» реально отпустит Миранчука, то Алексей легко найдёт другую команду в Серии А, его точно захотят подписать. В Италии уже хорошо знают этого игрока, видели, на что он способен. В любом случае предложение из чемпионата Италии у него будет», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, российский футболист выступает в составе «Аталанты» с 2020 года. За этот период он принял участие в 98 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 19 результативными передачами. В минувшем сезоне 28-летний игрок сыграл 42 матча во всех соревнованиях, где забил четыре гола и сделал 12 ассистов.