ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер Румынии Йордэнеску: покидаем Евро-2024 с горящими глазами и верой в будущее

Тренер Румынии Йордэнеску: покидаем Евро-2024 с горящими глазами и верой в будущее
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Румынии Эдуард Йордэнеску высказался по итогам матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Нидерландов.

«Думаю, нам надо взглянуть на всю картину шире. Мы заняли первое место в группе. Да, сегодня наша красивая история завершилась, но мы покидаем турнир с горящими глазами и верой в будущее. Я хочу поздравить своих футболистов. Они сделали большое дело», — приводит слова Йордэнеску официальный сайт УЕФА.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Напомним, матч 1/8 финала Евро-2024 между Румынией и Нидерландами состоялся накануне, 2 июля. Игра проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступил Феликс Цвайер из Германии. На 20-й минуте счёт в матче открыл нападающий «оранжевых» Коди Гакпо. На 63-й минуте Гакпо забил второй гол в матче, однако он был отменён после вмешательства VAR. На 83-й минуте нападающий Дониэлл Мален укрепил преимущество «оранжевых». На 90+3-й минуте Мален оформил дубль. В итоге встреча завершилась победой Нидерландов со счётом 3:0.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
02 июля 2024, вторник. 19:00 МСК
Румыния
Окончен
0 : 3
Нидерланды
0:1 Гакпо – 20'     0:2 Мален – 83'     0:3 Мален – 90+3'    
Материалы по теме
Игрок Румынии Дрэгушин — о матче с Нидерландами: жаль, что нам приходится ехать домой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android