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«Рангник не тренер». Смородская высказалась о вылете Австрии с Евро-2024

«Рангник не тренер». Смородская высказалась о вылете Австрии с Евро-2024
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о вылете сборной Австрии с чемпионата Европы — 2024. Напомним, австрийцы проиграли сборной Турции на стадии 1/4 финала континентального первенства. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу турок.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
02 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Австрия
Окончен
1 : 2
Турция
0:1 Демирал – 1'     0:2 Демирал – 59'     1:2 Грегорич – 66'    

«Я абсолютно не удивлена вылетом сборной Австрии с чемпионата Европы. Удивил бы противоположный результат, потому что Рангник не тренер. Австрия вышла из группы, но она не играла как команда, которая дойдет до четвертьфинала или полуфинала», — приводит слова Ольги Смородской интернет-портал «РБ Спорт».

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, проиграв в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.

Календарь Евро-2024
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