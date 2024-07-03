Таранов: Франция — разочарование Евро, их голы можно посчитать по пальцам одной руки

Российский экс-футболист Иван Таранов назвал сборную Франции главным разочарованием чемпионата Европы — 2024.

«Сборная Франции не впечатляет своей игрой на этом чемпионате Европы. Французы создают кучу подходов и моментов, но это всё вокруг да около, поэтому их голы можно посчитать по пальцам одной руки. Франция — разочарование этого Евро. Команда имеет отличный подбор футболистов, но показывает плохую игру и результат.

Сборная Португалии играет в более атакующий футбол. Но в последнем матче не всё было гладко, они по серии пенальти смогли обыграть Словению. Поэтому в предстоящем матче отдаю предпочтение Португалии», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.