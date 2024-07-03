Денис Терентьев: предложений из-за рубежа больше, чем из РПЛ

Российский защитник Денис Терентьев высказался о возможных вариантах продолжения карьеры. Терентьев стал свободным агентом после завершения срока контракта с «Ростовом». Ранее Metaratings сообщал, что защитник может перейти в «Химки».

«Из России предложения есть, но думал, что будет побольше. Есть интерес из-за границы — и ближайшее, и дальнее зарубежье. Из-за рубежа даже больше предложений, чем из РПЛ. Но рассматриваю всё, сейчас думаю. Если будут «Химки», то это тоже очень интересно.

Пока никакой конкретики с клубами нет. Всё идёт в режиме ожидания. Моё соглашение с «Ростовом» закончилось, и я готов к новому вызову», — сказал Терентьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 31-летний Денис Терентьев провёл за «Ростов» 14 матчей. Также на его счету девять игр и один гол в Фонбет Кубке России.