Тренер Нидерландов Куман — о Гакпо: Коди сыграл важную роль в матче с Румынией

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман высказался о нападающем «оранжевых» Коди Гакпо по итогам матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Румынии.

«Он снова сыграл невероятно важную роль. Он физически силён, быстр и очень умён», — приводит слова Кумана официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч 1/8 финала Евро-2024 между Румынией и Нидерландами состоялся накануне, 2 июля. Игра проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступил Феликс Цвайер из Германии. На 20-й минуте счёт в матче открыл нападающий «оранжевых» Коди Гакпо. На 63-й минуте Гакпо забил второй гол в матче, однако он был отменён после вмешательства VAR. На 83-й минуте нападающий Дониэлл Мален укрепил преимущество «оранжевых». На 90+3-й минуте Мален оформил дубль. В итоге встреча завершилась победой Нидерландов со счётом 3:0.