Гюндоган — о Родри: возможно, он лучший опорник в мире

Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган высказался об игровых качествах опорного хавбека национальной команды Испании Родри. Напомним, сборные Германии и Испании встретятся в матче 1/4 финала чемпионата Европы — 2024. Игра состоится в пятницу, 5 июля. Начало встречи — в 19:00 по московскому времени.

«Сейчас он входит в число двух-трёх лучших опорников в мире. Может, он и есть лучший. Ему всегда можно сделать передачу, он всегда готов к этому. Он почти всегда принимает верные решения и почти никогда не теряет мяч. В своем составе его хотели бы видеть каждый тренер, каждая команда», — приводит слова Гюндогана пресс-служба УЕФА.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, проиграв в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.