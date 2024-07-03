Орлов: ЦСКА продешевил с Бийолом — это сейчас один из сильнейших защитников в Европе

Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о сборной Словении и защитнике национальной команды, ранее игравшем в ЦСКА, Яке Бийоле.

«Функциональная готовность позволила Словении сыграть вничью в основное и дополнительное время. Ребята у Кека мощные, сильные — за счёт этих качеств и нивелируют разницу в классе. Кстати, их защитник Бийол несколько лет был в ЦСКА. В 2022 году его за € 4 млн продали в «Удинезе». Явно продешевили: сегодня уже Бийол — один из сильнейших центральных защитников в Европе!» — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Матч 1/8 финала чемпионата Европы между национальными командами Португалии и Словении проходил на стадионе «Дойче Банк Парк» (Франкфурт-на-Майне, Германия). Сборная Португалии оказалась сильнее Словении в серии послематчевых пенальти (3:0) и одержала победу в игре. Главным героем встречи стал вратарь португальцев Диогу Кошта. Он отбил все три удара словенцев в серии пенальти.

В минувшем сезоне итальянской Серии А Бийол провёл 24 матча, в которых не отметился результативными действиями. По версии интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Яки Бийола составляет € 10 млн.