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Геннадий Орлов выделил потенциального финалиста в нижней части сетки Евро-2024

Геннадий Орлов выделил потенциального финалиста в нижней части сетки Евро-2024
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Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов назвал сборную Нидерландов потенциальным финалистом в нижней части сетки Евро-2024.

«Голландцы очень хорошо сыграли против румын. Раскрылись. И вышедший на замену Мален два мяча забил, причём как мастерски всё сделал! Потенциал у Нидерландов очень высокий — могут выстрелить в этой четвёрке и дойти до финала. Шансы высокие. Как защитник Куман мне не очень нравился: да, забивал много, но — костолом. И как тренер, конечно, не Ринус Михелс. Но каждый человек совершенствуется, в том числе Куман как специалист. Он же делает выводы для себя и поднимается. И команда у него хорошая, а Гакпо способен любой команде забить — удар сумасшедший», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
02 июля 2024, вторник. 19:00 МСК
Румыния
Окончен
0 : 3
Нидерланды
0:1 Гакпо – 20'     0:2 Мален – 83'     0:3 Мален – 90+3'    

Напомним, на момент 1/4 финала Евро-2024 в нижней части сетки турнира находятся сборные Англии, Швейцарии, Нидерландов и Турции.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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