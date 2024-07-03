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Геннадий Орлов выделил главные козыри в игре сборных Испании и Германии на Евро-2024

Геннадий Орлов выделил главные козыри в игре сборных Испании и Германии на Евро-2024
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Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о предстоящем матче 1/4 финала чемпионата Европы между сборными Испании и Германии.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Испания — Германия — досрочный финал?
— Испанцы сейчас, на мой взгляд, претенденты №1 на выигрыш Кубка Европы. Но в их столкновении с немцами очень трудно что-либо предсказать. Тут уже такие мастера с обеих сторон. Есть футболисты, способные не только созидать — как Родри, Кроос, но и умеющие забивать. Вот здесь, в самых важных и главных поединках, индивидуальное мастерство будет сказываться. Часто говорят: порядок бьёт класс. Но в 1/4 финала уже класс должен выйти на первый план.

У испанцев прекрасная полузащита, три хороших нападающих. Мората, может быть, проигрывает по КПД Уильямсу и Ямалю, но пользу тоже приносит. А Ямаль — просто потрясает. Парню только за день до финала исполнится 17 лет, а он держит темп все 90 минут. Значит, физическая основа у него уже заложена. Но сборная Германии играет дома. Немецкие команды уже 50 лет, с ЧМ-1974, славятся своим победным духом. Всё время они где-то рядом с финалом. А испанцы всё-таки молодые. Это и хорошо с точки зрения задора, самоотдачи. Они голодные до побед. Но опыта у них поменьше. Трудно здесь отдать кому-то предпочтение. Есть на что опереться обеим командам. Очень интересный матч будет, — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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