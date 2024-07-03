Агент игрока «Динамо» Фомина высказался о возможном переходе в европейский чемпионат

Футбольный агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы 27-летнего футболиста московского «Динамо» Даниила Фомина, высказался о возможном трансфере полузащитника в европейский чемпионат.

«Интерес из Европы? Пока что нет ничего конкретного. Посмотрим, что будет в ближайшие пару недель», — приводит слова Пасторелло Metaratings.

Ранее представитель футболиста сообщил о ведущейся работе по трансферу Фомина в клуб из европейского чемпионата.

Даниил Фомин выступает за московское «Динамо» с августа 2020 года. Соглашение 27‑летнего игрока с бело-голубыми рассчитано до 30 июня 2025 года. В минувшем сезоне полузащитник провёл за динамовцев 34 матча, забил три мяча и отдал семь результативных передач.