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«Бавария» согласовала трансфер хавбека «Фулхэма» Пальиньи — Sky Sport DE

«Бавария» согласовала трансфер хавбека «Фулхэма» Пальиньи — Sky Sport DE
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«Бавария» в последние часы достигла договорённости о трансфере опорного полузащитника сборной Португалии и «Фулхэма» Пальиньи, сообщает Sky Sport DE.

По данным источника, мюнхенцы заплатят за португальского хавбека € 46 млн плюс бонусы. Сам Пальинья после окончания Евро-2024 пройдёт медосмотр перед подписанием контракта с «Баварией», рассчитанным до лета 2028 года. О завершении сделки должны объявить официально.

В минувшем сезоне 28-летний Пальинья принял участие в 39 матчах «Фулхэма» во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с лондонским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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