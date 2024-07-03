ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Фернандеса: Марио хочет остаться в «Зените»

Агент Фернандеса: Марио хочет остаться в «Зените»
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный агент Жорже Машаду, представляющий интересы бразильского защитника петербургского «Зенита» Марио Фернандеса, высказался о будущем футболиста в клубе из Санкт-Петербурга.

«Марио Фернандес хочет продолжить выступать за «Зенит» и помочь команде завоёвывать трофеи», — приводит слова Машаду Metaratings.

Напомним, к «Зениту» 33-летний Марио Фернандес присоединился летом 2023 года. Бразилец с российским паспортом подписал контракт до конца июня 2025-го с опцией продления ещё на 12 месяцев. Ранее в России футболист выступал в составе московского ЦСКА в период с 2012 по 2022 год.

В минувшем сезоне Фернандес провёл 18 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 2 млн.

Материалы по теме
Александр Канищев: Волков — лучше для «Зенита», чем Марио Фернандес
Агент Фернандеса: возвращение Марио в РПЛ не было ошибкой, он принёс пользу «Зениту»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android