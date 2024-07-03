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«Фенербахче» Моуринью начал переговоры с «Ливерпулем» по трансферу Нуньеса — Footmercato

«Фенербахче» Моуринью начал переговоры с «Ливерпулем» по трансферу Нуньеса — Footmercato
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25-летний нападающий «Ливерпуля» и сборной Уругвая Дарвин Нуньес может перейти в «Фенербахче», сообщает интернет-издание Footmercato.

По информации источника, новый главный тренер турецкого клуба Жозе Моуринью заинтересован в усилении большинства позиций в клубе, но выделяется желание приобрести форварда высшего уровня. Сообщается, что «Фенербахче» уже начал переговоры с «Ливерпулем» о переходе Дарвина Нуньеса.

Напомним, в сезоне-2023/2024 нападающий принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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