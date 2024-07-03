Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон может стать одноклубником Роналду

Саудовский «Аль-Наср» рассматривает возможность приобретения вратаря «Манчестер Сити» Эдерсона. Об этом информирует Footmercato.

Как отмечает источник, «Аль-Наср» сделал футболисту предварительное предложение по условиям личного контракта, однако ещё не получил ответ от Эдерсона, который при этом допускает возможность ухода из «Манчестер Сити».

Напомним, Эдерсон перешёл в «Манчестер Сити» из «Бенфики» в июле 2017 года. Сумма трансфера составила € 40 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает голкипера в € 35 млн. В минувшем сезоне Эдерсон провёл 43 матча, 16 из которых сыграл «на ноль», а в остальных пропустил 34 мяча. Вместе с «Манчестер Сити» Эдерсон стал чемпионом АПЛ сезона-2023/2024.