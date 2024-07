Ткаченко: Промес — мудак, но наш мудак, который радовал миллионы болельщиков «Спартака»

Известный футбольный агент Герман Ткаченко отреагировал на уход нидерландского нападающего Квинси Промеса из московского «Спартака».

— Если Промес вернётся в Россию, будет ли правильно, если «Спартак» предложит ему новый контракт?

— Конечно, это часть твоей жизни… Может быть, совсем другие деньги, но я против чистоплюистов. Конечно, он мудак, ну, это наш мудак, это мудак, который радовал миллионы болельщиков «Спартака», и им решать, готовы они его прощать или нет…

Я лично с ним знаком, мне неприятно, что он попал в эту историю, но, с другой стороны, он радовал болельщиков «Спартака» столько лет. Он попал в беду, подвёл всех, но это их парень. Он возбуждал их, радовал и огорчал. Пусть они определятся. Невозможно взять футболиста, если большинство спартаковских чуваков будет против этого, — сказал Ткаченко в программе Here We Go на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

1 июля пресс-служба московского «Спартака» объявила, что Квинси Промес покинул клуб. При этом московская команда выразила надежду на возобновление сотрудничества с Промесом.

32-летний Квинси Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и вернулся в клуб в начале 2021 года. За два периода в команде он провёл 235 матчей во всех соревнованиях, в которых забил 114 голов и оформил 59 голевых передач. Напомним, по итогам минувшего сезона чемпионата России по футболу красно-белые заняли пятое место в таблице.