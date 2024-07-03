«Не могу себе представить, что он будет играть в 2026-м». Фергюсон — о будущем Роналду

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон высказался о перспективах нападающего сборной Португалии, ранее выступавшего под руководством британца, Криштиану Роналду в национальной команде.

«Я не могу себе представить, что он будет играть в 2026 году. В ближайшие годы футбол станет ещё более быстрым и атлетичным. Кроме того, пространства для центральных нападающих будет становиться всё меньше. В отличие от защитников, нападающим сложнее играть на самом высоком уровне, когда они становятся старше.

Ещё один или два титула мало что значат для него. Потому что у него была уникальная карьера», — приводит слова Фергюсона интернет-издание Metro.

В 1/4 финала чемпионата Европы сборная Португалии встретится с Францией в пятницу, 5 июля.