ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Не могу себе представить, что он будет играть в 2026-м». Фергюсон — о будущем Роналду

«Не могу себе представить, что он будет играть в 2026-м». Фергюсон — о будущем Роналду
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон высказался о перспективах нападающего сборной Португалии, ранее выступавшего под руководством британца, Криштиану Роналду в национальной команде.

«Я не могу себе представить, что он будет играть в 2026 году. В ближайшие годы футбол станет ещё более быстрым и атлетичным. Кроме того, пространства для центральных нападающих будет становиться всё меньше. В отличие от защитников, нападающим сложнее играть на самом высоком уровне, когда они становятся старше.

Ещё один или два титула мало что значат для него. Потому что у него была уникальная карьера», — приводит слова Фергюсона интернет-издание Metro.

В 1/4 финала чемпионата Европы сборная Португалии встретится с Францией в пятницу, 5 июля.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
Материалы по теме
Геннадий Орлов: слёзы Криштиану Роналду — это величие! Только зомби не плачут
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android