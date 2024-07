Агент Ткаченко: у Джикии точно будут какие-то решения в Турции

Известный футбольный агент Герман Ткаченко высказался о будущем бывшего защитника «Спартака» Георгия Джикии.

— Джикия мой товарищ, как и Вадим Шпинёв (агент Джикии. — Прим. «Чемпионата»). Я к нему всё равно отношусь с уважением, дай бог ему здоровья. У него тяжёлый период в жизни, но он старается.

Мне кажется, у Джикии точно будут какие-то решения в Турции, потому что у него высокое качество. Они найдут решение, которое их устроит.

— Ближе к тому, что он останется в РПЛ или уедет в Турцию?

— Не знаю. Я жду вторую волну в РПЛ, которая начнётся со стартом чемпионата и [продлится] до начала сентября. Турки противные, это самый противный рынок. С ними невозможно… Есть единицы, с остальными просто… Они не торгуют, они придумывают, перехватывают, перескакивают. Их слова ничего не значат. Это очень неприятные в работе люди. Очень сложный рынок, — сказал Ткаченко в программе Here We Go на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, 18 мая «Спартак» объявил, что принял решение не продлевать контракт с 30-летним защитником. Джикия провёл за красно‑белых 215 матчей, в составе команды футболист выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны. Согласно информации, представленной на авторитетном портале Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет € 3,5 млн.