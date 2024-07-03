Глава ФНЛ: РПЛ закрывать нельзя — в чём будет стимул существования клубов Первой лиги?

Президент ФНЛ Наиль Измайлов прокомментировал возможность создания вместо РПЛ новой лиги закрытого типа.

«Вопрос сделать РПЛ закрытой обсуждали ещё в 2012 году, когда я работал ещё в «Спартаке». Эта тема обсуждается больше 10 лет. Обсуждать это можно, но тогда нарушается весь спортивный принцип вертикали футбола. Вряд ли на это согласятся РПЛ и РФС. Зачем тогда будет нужна вся вертикаль, которая сейчас есть: Первая, Вторая лиги, региональные лиги? В чём будет стимул существования клубов? Кто-то может сказать, что есть американские закрытые лиги, КХЛ. Но тогда надо создавать условия, которые позволят клубам из нижних лиг получать развитие. РПЛ закрывать нельзя», — передает слова Измайлова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Ранее в СМИ появились сообщения, что группа руководителей клубов Российской Премьер-Лиги (РПЛ) совместно с Российским футбольным союзом (РФС) обсудила создание новой лиги закрытого типа. Также в РФС рассматривают вариант, при котором из РПЛ будет вылетать только одна команда, а клуб-новичок обязан будет соответствовать ряду строгих требований.