Агент Угальде: мои слова про «Спартак» — неправда, это великий клуб, известный в мире

Агент Курт Морсинк, представляющий интересы 22-летнего нападающего «Спартака» Манфреда Угальде, опроверг свои заявления по поводу нюансов перехода в московский клуб. Ранее издание La Nacion привело слова представителя Угальде о том, что форвард перешёл в «Спартак» из-за денег и есть сомнения, что Угальде доработает свой контракт с красно-белыми, рассчитанный до лета 2028 года, до конца.

«Это неправда и совсем не то, что я сказал. Кто-то всё перекрутил. «Спартак» — великий клуб, известный во всём мире, и Манфред играет с огромной страстью к победе», — приводит слова Морсинка Sport24.

Напомним, Угальде перешёл в «Спартак» из «Твенте» зимой 2024 года. За этот период он принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом.