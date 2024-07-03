Глава ФНЛ Измайлов: в Первой лиге нет команд, стадионы которых вызывают вопросы

Президент ФНЛ Наиль Измайлов высказался о качестве инфраструктуры в Первой и Второй лигах.

«Ситуация со стадионами команд в Первой лиге стабильная. Там нет команд, стадионы которых вызывают вопросы. Отработаны все ситуации, которые связаны с инфраструктурой. Кроме того, условия в Первой лиге соответствуют условиям видеосъёмки для показа матчей. Проблемы с инфраструктурой могут быть во Второй лиге, потому что количество команд увеличивается. Там могут быть сложности, но надеемся, что переход на «весна-осень» позволит снизить риски», — передаёт слова Измайлова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Новый сезон Первой лиги стартует в июле.

Напомним, в сезоне-2023/2024 «Химки» набрали 66 очков и заняли первое место в турнирной таблице Первой лиги. На второй строчке расположилось махачкалинское «Динамо» с 61 очком. Обе команды в следующем сезоне выступят в Российской Премьер-Лиге. «Химки» выиграли чемпионат Первой лиги во второй раз, впервые это произошло в 2006 году. Третье место по итогам чемпионата занял тольяттинский «Акрон» (59 очков), четвёртым стал тульский «Арсенал» (55). «Акрон» благодаря стыковым матчам также пробился в РПЛ.