Глава ФНЛ Измайлов высказался о пополнении Первой лиги тремя командами из РПЛ

Президент ФНЛ Наиль Измайлов высказался о пополнении лиги тремя клубами РПЛ. Напомним, по итогам минувшего сезона «Урал», «Балтика» и «Сочи» лишились прописки в РПЛ.

— Лига пополнилась тремя командами из РПЛ и стадионами, которые принимали ЧМ. Как восприняли такое пополнение?

— Очень позитивно, потому что у этих команд большая история и аудитория. Для лиги это серьёзный потенциал для работы. Наверное, важный кейс — то, как клубы общаются друг с другом, делятся своими наработками. Думаю, наличие таких клубов будет интересным и полезным для развития. А ещё появилось три клуба из Второй лиги. Там вышел «Ротор» с огромной историей и стадионом ЧМ. В новом сезоне в Первой лиге будет очень горячо и интересно, — передаёт слова Измайлова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.