Агент Ткаченко назвал испанский клуб, активнее всего интересующийся российским рынком

Известный футбольный агент Герман Ткаченко высказался об интересе «Жироны» к нападающему «Локомотива» Сергею Пиняеву и полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

«Жирона» связывается и с Пиняевым, со Сперцяном встречались… Думаю, просто есть какой-то канал, где они могут быстрее добегать. И это в то же время проверка статуса и цены. Плюс им всем кажется, что эти [трансферы] сейчас будут дешевле.

Это одна из причин. Качество хорошее, они там убедились. Два суперприобретения из постсоветского пространства. Плюс они говорят про хороших игроков. Пиняев — топ-игрок, Глушенков. По Тюкавину не уверен, но он им точно подходит. «Жирона» — система «Манчестер Сити», а там главное для нападающего — забивать. Тюкавин забивает, двигается, ассистирует, хорошо открывается. Они точно могут его рассматривать», — сказал Ткаченко в программе Here We Go на YouTube-канале «Коммент.Шоу».