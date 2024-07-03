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Ткаченко назвал игроков «Краснодара», которых хотел приобрести «Зенит» наряду с Волковым

Ткаченко назвал игроков «Краснодара», которых хотел приобрести «Зенит» наряду с Волковым
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Агент Герман Ткаченко рассказал, что «Зенит», помимо защитника «Краснодара» Сергея Волкова, который впоследствии перешёл в стан сине-бело-голубых, направлял «быкам» предложения о покупке полузащитников Эдуарда Сперцяна и Александра Черникова.

«Ну, ни для кого не секрет, что «Зенит» немножко, так сказать, действовал агрессивно. И они прислали предложение, в том числе и на Сперцяна и на Черникова», — сказал Ткаченко в программе Here We Go на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, «Зенит» объявил о трансфере Волкова из «Краснодара». Соглашение с футболистом действует по схеме «4+1».

Сергею Волкову 21 год, он является воспитанником системы «Краснодара», как и Сперцян с Черниковым. Черников в прошлом сезоне сыграл 34 матча за клуб во всех турнирах, в которых отметился одним голом. На счету Сперцяна в прошлом сезоне 33 матча за «быков», в которых он отметился 11 голами и семью результативными передачами.

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