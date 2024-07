Агент Ткаченко высказался об интересе «Баварии» к игроку ЦСКА Файзуллаеву

Известный футбольный агент Герман Ткаченко прокомментировал интерес мюнхенской «Баварии» к полузащитнику московского ЦСКА Аббосбеку Файзуллаеву. В феврале этого года узбекистанский футболист подтвердил, что им действительно интересуется «Бавария».

«Бавария» позвонила по Файзуллаеву, но они его точно не собирались покупать. Просто проверили статус, он у них есть в скаутской базе. Просто чтобы уточнить, какой контракт, сколько стоит. Вот он просто есть в скаутской базе, а кто-то начал тиражировать, что это интерес, но это не так», — сказал Ткаченко в программе Here We Go на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, с 2021 по 2023 год 20-летний Файзуллаев выступал за взрослую команду «Пахтакора». За этот период он принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и тремя результативными передачами. Летом 2023 года Аббосбек перешёл в ЦСКА. За этот период он сыграл 32 матча во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал 14 результативных передач.