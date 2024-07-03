ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент ФНЛ Измайлов ответил, как улучшить посещаемость «Сочи» в Первой лиге

Президент ФНЛ Измайлов ответил, как улучшить посещаемость «Сочи» в Первой лиге
Аудио-версия:
Комментарии

Президент ФНЛ Наиль Измайлов высказался о проблеме с посещаемостью на матчах «Сочи» после вылета в Первую лигу.

— Как улучшить ситуацию с посещаемостью в Сочи?
— Это вопрос времени. Для того чтобы болельщики приняли команду, должно пройти несколько сезонов, тогда появится костяк болельщиков. По европейской статистике, аудитория активных болельщиков меняется раз в три года. Похожая ситуация была у «Краснодара», когда они появлялись, у них тоже не было болельщиков. Клуб рос, развивался, болельщиков становилось всё больше и больше. Сейчас очень спорный вопрос, у кого больше болельщиков: у «Краснодара» или «Кубани», — передаёт слова Измайлова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Сочи» по итогам прошедшего сезона РПЛ набрал 24 очка в 30 матчах, заняв последнее место, и начнёт следующий сезон в Первой лиге.

Материалы по теме
Глава ФНЛ Измайлов высказался о пополнении Первой лиги тремя командами из РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android