Президент ФНЛ Измайлов ответил, как улучшить посещаемость «Сочи» в Первой лиге

Президент ФНЛ Наиль Измайлов высказался о проблеме с посещаемостью на матчах «Сочи» после вылета в Первую лигу.

— Как улучшить ситуацию с посещаемостью в Сочи?

— Это вопрос времени. Для того чтобы болельщики приняли команду, должно пройти несколько сезонов, тогда появится костяк болельщиков. По европейской статистике, аудитория активных болельщиков меняется раз в три года. Похожая ситуация была у «Краснодара», когда они появлялись, у них тоже не было болельщиков. Клуб рос, развивался, болельщиков становилось всё больше и больше. Сейчас очень спорный вопрос, у кого больше болельщиков: у «Краснодара» или «Кубани», — передаёт слова Измайлова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Сочи» по итогам прошедшего сезона РПЛ набрал 24 очка в 30 матчах, заняв последнее место, и начнёт следующий сезон в Первой лиге.