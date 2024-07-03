Наиль Измайлов: выступление Дркушича на Евро — хороший показатель уровня Первой лиги

Президент ФНЛ Наиль Измайлов высказался о влиянии на имидж лиги выступления защитника «Сочи» Вани Дркушича за сборную Словении на чемпионата Европы — 2024.

— Выступление Дркушича на Евро влияет на имидж Первой лиги?

— Если футболист Первой лиги играет в основном составе на чемпионате Европы, то это говорит о хорошем уровне игроков в ФНЛ. Существует определённая недооценка Первой лиги. А качественная игра Дркушича, когда он не оставил ни шанса, — хороший показатель, подтверждающий уровень и качество Первой лиги, — передаёт слова Измайлова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, 1 июля состоялся матч 1/8 финала Евро-2024 между Словенией и Португалией. Игра проходила на стадионе «Дойче Банк Парк» (Франкфурт-на-Майне, Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато из Италии. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Основное время матча закончилось без забитых голов (0:0). На 105-й минуте нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не смог реализовать пенальти, который отразил вратарь словенцев Ян Облак. Не забив голов и в дополнительное время, команды пробили серию послематчевых пенальти, где решающим оказался удар нападающего сборной Португалии Бернарду Силвы.