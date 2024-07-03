«Динамо» — «Партизан»: стартовые составы команд на матч Братского кубка

В матче Братского кубка встретятся московское «Динамо» и сербский «Партизан». Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало встречи — в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы команд.

«Динамо»: Лунёв, Танасиевич, Кутицкий, Майсторович, Лаксальт, Гагнидзе, Фомин, Гладышев, Пименов, Тюкавин, Макаров.

«Партизан»: Йованович, де Медина, Маркович, Муякич, Антич, Аррияга, Овусу, Захид, Го, Калулу, Салданья.

«Динамо» завершило сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на третьем месте в турнирной таблице. Команда Марцела Лички набрала 56 очков за 30 матчей. Чемпионом России в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», заработав 57 очков. «Партизан» занял второе место в чемпионате Сербии сезона-2023/2024, победителем стала «Црвена Звезда».