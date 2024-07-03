«Рубин» объявил об уходе своего полузащитника в «Родину»

Казанский «Рубин» объявил об уходе полузащитника Леона Мусаева в московскую «Родину».

«Спасибо, Леон!

Футбольные клубы «Рубин» и «Родина» договорились о переходе в московский клуб полузащитника Леона Мусаева.

ФК «Рубин» благодарит Леона за самоотдачу и желает удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении пресс-службы казанского клуба.

Мусаев перешёл в «Рубин» в январе 2021 года из санкт-петербургского «Зенита». В январе этого года Мусаев ушёл в аренду в «Кубань», где провёл весеннюю часть сезона. Мусаев в прошлом сезоне принял участие всего в четырёх матчах.

«Родина» заняла пятое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 55 очков за 34 матча. Победителем Первой лиги стали подмосковные «Химки» (66).