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«У нас должны быть лучшие игроки в мире». Браим Диас — о футболистах мадридского «Реала»

«У нас должны быть лучшие игроки в мире». Браим Диас — о футболистах мадридского «Реала»
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24-летний футболист мадридского «Реала» и сборной Марокко Браим Диас высказался об уровне «Королевского клуба».

«Вы знаете уровень мадридского «Реала»: он требует от вас выкладываться по максимуму каждый день. Я очень рад быть здесь, рад тому, что приходят хорошие игроки. Это «Реал» Мадрид, у нас должны быть лучшие игроки в мире», — приводит слова Диаса интернет-издание Marca.

В прошедшем сезоне 24-летний полузащитник сыграл за мадридский «Реал» 44 матча во всех турнирах. Футболист забил 12 мячей и записал на свой счёт девять результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

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