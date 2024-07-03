Игроки «Зенита» реже всех получали жёлтые карточки в прошлом сезоне РПЛ

Российская Премьер-Лига (РПЛ) опубликовала на своём официальном сайте технический отчёт команд, участвовавших в сезоне-2023/2024 чемпионата.

Согласно ему, футболисты санкт-петербургского «Зенита» получили лишь 41 жёлтую карточку за весь сезон — это самый низкий показатель среди всех команд РПЛ. Также соперники петербуржцев реже всех попадали в офсайд — менее раза за матч. Сам «Зенит» в прошедшем сезоне продемонстрировал наилучшую активность в игре в отборе с 67% успешных попыток, а основными игровыми схемами сине-бело-голубы по ходу сезона были вариации 4-3-3 (12 матчей) и 3-5-2 (10 матчей).

Напомним, по итогам минувшего сезона РПЛ «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в турнирной таблице. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.