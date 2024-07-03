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Глава ФНЛ Измайлов — об «Алании»: так долго строить стадион — это сверх меры

Глава ФНЛ Измайлов — об «Алании»: так долго строить стадион — это сверх меры
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Президент ФНЛ Наиль Измайлов высказался о продолжительном процессе строительства стадиона «Алании».

«Для того чтобы ответить на вопрос о состоянии строительства стадиона «Алании», надо иметь информацию о скорости процесса в реальном времени. Для этого надо мониторить ситуацию. Этим должны заниматься клуб и регион. Так долго стоить стадион — сверх меры. Мы в прошлом году были там в командировке. Могу сказать, что на тот момент бетонные работы уже были закончены, уже появились отделочные работы. Объективно, на тот момент работы оставалось месяцев на шесть-девять. Но стадион до сих пор не построен», — передает слова Измайлова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, год назад «Алания» заняла третье место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023 и получила право сыграть стыковые матчи за право попасть в РПЛ, однако клубу отказали в лицензировании из-за проблем со стадионом, и вместо неё выступила «Родина». На тот момент ещё не были закончены монолиты, но при этом уже проржавела арматура, а также рабочие не приступали к отделке и коммуникациям.

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