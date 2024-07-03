Орлов: Кордоба усилил бы «Зенит», но вряд ли «Краснодар» его отдаст

Известный журналист Геннадий Орлов прокомментировал выступление нападающего «Краснодара» и сборной Колумбии Джона Кордобы на Кубке Америки — 2024, а также оценил слухи о возможном переходе форварда в «Зенит».

«Кстати, параллельно я слежу за Кубком Америки. Турнир-то равнозначный чемпионату Европы. Должен сказать, потрясающе играет Джон Кордоба. Болельщиков «Краснодара» это должно воодушевить. В первом матче с Парагваем его выпустили на замену — Колумбия выиграла 2:1. Кордоба понравился главному тренеру и на второй тур вышел с первых минут. И забил один из трёх голов Коста-Рике. А в третьем матче Джон сделал голевой пас, и колумбийцы сыграли вничью с бразильцами. Кассьерра и Барриос сейчас не приглашаются в сборную, а игрок «Краснодара» вызывается и забивает. Это же здорово! Кордоба в прекрасной форме.

— Не ждёте его в «Зените», случайно?

— Конечно, это было бы усиление для «Зенита», но «Краснодар» вряд ли его отдаст, — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.