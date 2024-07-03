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Сенников назвал футболиста, способного заменить в «Локомотиве» Миранчука и Глушенкова

Сенников назвал футболиста, способного заменить в «Локомотиве» Миранчука и Глушенкова
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Бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников назвал полузащитника «Ростова» Даниила Уткина способным заменить Антона Миранчука и Максима Глушенкова, покинувших красно-зелёных этим летом. Ранее появлялась информация, что Уткин может перейти в «Локомотив».

«Хороший парень, прибавлял с Валерием Георгиевичем Карпиным. Да, у него был перерыв из-за травмы, поэтому сезон прошёл неровно, но это умный футболист для центра поля. Понятно, что «Локомотив» сейчас ищет замену Глушенкову и Миранчуку. Уткин может подойти на эту роль. Он умеет исполнять стандарты, хорошо это делает. Это конструктивный игрок. Он должен вписаться в «Локомотив», — приводит слова Сенникова Legalbet.

Напомним, полузащитник Антон Миранчук покинул «Локомотив» 1 июля в связи с истечением срока действия контракта, а нападающий Максим Глушенков перешёл в «Зенит».

Уткин в прошлом сезоне сыграл 31 матч за клуб во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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