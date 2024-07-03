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Власти Германии начали расследование избиения стюардами болельщика на матче Евро-2024

Власти Германии начали расследование избиения стюардами болельщика на матче Евро-2024
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Правоохранительные органы Германии ведут расследование содержания видео, на котором стюарды избили болельщика на матче 1/8 финала чемпионата Европы 2024 года Португалия — Словения, сообщает Reuters.

«Нам известно о видео, и мы расследуем случай предполагаемого нанесения телесных повреждений», — приводит слова представителя полиции немецкого города Франкфурт Бинто Лонда Reuters.

Напомним, сборные Португалии и Словении играли на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте (Германия). Видео избиения разместил Record Portugal в социальной сети Х (ранее Twitter).

Ранее УЕФА осудил действия стюардов, которые избили болельщика на матче 1/8 финала чемпионата Европы 2024 года между сборными Португалии и Словении.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, проиграв в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024
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