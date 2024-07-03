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Президент ФНЛ Наиль Измайлов назвал главные задачи Первой лиги

Президент ФНЛ Наиль Измайлов назвал главные задачи Первой лиги
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Президент ФНЛ Наиль Измайлов назвал развитие клубов, тренеров, игроков и менеджеров для РПЛ главными задачами лиги.

«Что касается количества команд в Первой лиге, то мы играем уже второй сезон в таком составе — 18 команд. Напомню, было 20. На 18 мы перешли для того, чтобы можно было сделать ровный недельный цикл. Это позволяет всем подготовиться к формату проведения РПЛ.

Задача лиги — развивать и растить клубы, тренеров, игроков и менеджеров для РПЛ. Сейчас недельный цикл получается, мы видим это по количеству команд, которые перешли в РПЛ, — три клуба, а могло быть и четыре. Ротация клубов между Первой лигой и РПЛ полезна, потому что это обновление крови», — передаёт слова Измайлова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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