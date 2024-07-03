Игрок Бельгии Мангала написал письмо болельщикам после вылета с Евро

26-летний полузащитник сборной Бельгии Орель Мангала написал письмо болельщикам национальной команды.

«Всё закончилось не так, как мы хотели, мне очень грустно от этого, и я знаю, что команда чувствует то же самое. Слов никогда не будет достаточно, чтобы объяснить эмоции, вызванные этим результатом, но мне будет лучше, если напишу всем вам, чтобы вы попробовали понять. Нам всем казалось, что мы достигнем успеха на турнире, но понимали, насколько трудно этого будет достичь. Проводя время вместе, мы сблизились. На поле задачи были сложнее, чем предполагали, но каждый из нас по-прежнему гордится тем, что сделали всё возможное для достигнутого результата. Мы хотели, чтобы вы гордились нами, и однажды, я уверен, это произойдёт. Спасибо вам за поддержку», — написал Мангала в своих социальных сетях.

В понедельник, 1 июля, сборная Бельгии покинула чемпионат Европы в Германии, проиграв Франции в матче 1/8 финала со счётом 0:1.