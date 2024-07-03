«Мы победили ещё до выхода на поле». Джака — о вылете сборной Италии с Евро-2024

Полузащитник и капитан сборной Швейцарии Гранит Джака поделился мнением о настрое сборной Италии перед очным матчем 1/8 финала Евро-2024, который завершился со счётом 2:0.

«Мы выиграли, ещё даже не выйдя на поле, как они это сделали против нас три года назад. Я никогда не видел, чтобы Италия боролась так сильно, как они боролись против нас в этом матче», — приводит слова Джаки La Gazzetta dello Sport.

Ранее появилась информация, что Гранит Джака получил травму и пройдёт МРТ перед матчем 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Англии. Игра состоится в эту субботу, 6 июля. Игра пройдёт на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.